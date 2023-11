„Nur Fußball war mir zu wenig“ Profi und Trainer in Gladbach – Ewald Lienen wird 70

Lienen war Fußball-Profi und „Ökosozialist“. Er war Mitglied im Bund der Anti-Faschisten, kandidierte für die Friedensliste, war 1987 federführend an der Gründung der Spielergewerkschaft VDV beteiligt. Dafür, dass er sich im Fußball-Business eigentlich nicht wohlfühlte, verbrachte er gleichwohl viel Zeit in diesem Geschäft. 53.219 Minuten spielte Lienen in 649 Spielen, 329 davon für Gladbach. Lienen, Linksaußen war er meist, im Grunde passend zu seiner politischen Ausrichtung, schoss in seiner Karriere 105 Tore, über 51 freuten sich die Borussen.