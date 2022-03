Linienrichter im Krankenhaus untersucht : Wie es nach dem Spielabbruch bei Bochum gegen Gladbach weitergeht

Bochum Über allem standen nach dem Spielabbruch in Bochum die Genesungswünsche an Linienrichter Christian Gittelmann. Er war von einem vollen Becher getroffen und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Was die Bochumer und Gladbacher zu dem Eklat sagten, welche Konsequenzen den Gastgebern drohen.

Die Marketingaktion war so frisch wie das Bier, das Bochums Kapitän Anthony Losilla in dem Video anpries. Anlässlich des nächsten Schrittes in Richtung Normalität im Stadion hatte sich der VfL eines Problems angenommen, das in der 70. Minute für einen Eklat sorgte im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. „Trinken, nicht werfen!“, forderte Losilla mit einem Becher in der Hand. Ein noch nicht identifizierter Fan auf der Südtribüne des Bochumer Stadions nahm sich die Aufforderung nicht zu Herzen und warf sein Getränk beim Stand von 2:0 für Gladbach am Freitagabend auf Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann, der zu Boden ging. Nachdem beide Teams den Rasen verlassen hatten, entschied sich Schiedsrichter Benjamin Cortus für einen Spielabbruch.

„Bei einem tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen sei das „alternativlos“, so Cortus. „Der Schiedsrichter und sein Team haben sich zurückgezogen, sich besprochen und den Verantwortlichen mitgeteilt, dass sie sich nicht in der Lage fühlen, das Spiel wieder anzupfeifen“, sagte Bochums Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Gittelmann, der nach dem Treffer benommen war, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, begleitet vom zweiten Linienrichter Florian Heft. Weitere Information gab es am Freitag kurz vor Mitternacht noch nicht.

„In erster Linie müssen wir uns in aller Form entschuldigen für den Vorfall“, sagte Schindzielorz. „Und es ist wichtig, dass wir dem Linienrichter auf diesem Weg alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass er sich schnell erholt und nichts zurückbleibt.“ Der Block, aus dem der Becher geworfen wurde, liegt auf der Gegentribüne des Ruhrstadions unweit der Bochumer Fankurve, in etwa auf Höhe der Strafraumgrenze. Nicht nur von dort waren bereits vor dem Eklat zahlreiche Becher auf den Rasen geschleudert worden. Der Stadionsprecher hatte die Zuschauer bereits per Durchsage mehrmals ermahnt.

„Über die Konsequenzen zu spekulieren, ist etwas zu früh“, sagte Schindzielorz im ersten Statement nach dem Abbruch. Die Verantwortlichen beider Mannschaften waren sich aber sicher, dass die Partie für Gladbach gewertet wird, voraussichtlich mit 2:0, wie es die Spielordnung vorsieht. Hätte Borussia höher geführt, wäre dieses Resultat genommen worden. Einen konkreten Anhaltspunkt, wie es nun weitergehen dürfte, liefert ein Ereignis aus dem Jahr 2011: Damals hatte der DFB einen sehr ähnlichen Fall zu bewerten, als das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke nach 87 Minuten beim Stand von 0:2 abgebrochen wurde. Deniz Aytekins Assistent Thorsten Schiffner war von einem Becher getroffen worden. St. Pauli wurde zunächst zu einem Geisterspiel verdonnert, musste sein nächstes Heimspiel schließlich mehr als 50 Kilometer von Hamburg entfernt ausrichten und lief vor lediglich 10.000 Zuschauern in Lübeck auf. Auf rund 400.000 Euro soll sich der Einnahmenverlust St. Paulis damals belaufen haben.

„Es ist traurig, dass ein Spiel so enden muss“, sagte Gladbachs Aushilfs-Cheftrainer Christian Peintinger und richtete Genesungswünsche an Linienrichter Gittelmann. Die Borussen waren in die Kabine gegangen, um dort auf die Entscheidung von Referee Cortus zu warten. Anschließend kamen sie noch einmal raus, um sich bei den mitgereisten Fans zu bedanken. Während die sich das Feiern des wahrscheinlichen und trotz der traurigen Umstände äußerst wichtigen Auswärtssieges nicht nehmen lassen wollten, sagte Peintinger, mit keinem guten Gefühl nach Hause zu fahren.

Eine sportliche Einschätzung gab der Adi-Hütter-Vertreter dennoch ab: „Über einen längeren Zeitraum als gegen die Hertha haben wir es gut gemacht. Wir hatten am Anfang Probleme, ins Spiel zu kommen, haben viele unnötige Fehler gemacht“, so Peintinger. Doch dann sei die Mannschaft besser geworden und die 2:0-Führung zum Zeitpunkt des Abbruchs verdient gewesen.