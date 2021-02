Mannschaft bittet um Entschuldigung : Video aus dem Kölner Bus sorgte vor Derby für Ärger

Der Mannschaftsbus des 1. FC Köln vor dem Borussia-Park (Archivfoto aus dem Jahr 2017). Foto: Imago Sportfotodienst

Köln Es war bis zum Derbysieg in Gladbach nicht die Woche des 1. FC Köln. Vor dem Spiel regte viele Fans auch noch ein Video aus dem Mannschaftsbus auf, in dem die FC-Spieler recht teilnahmslos auf eine Anfeuerungsaktion vor dem Derby reagierten.

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass der 1. FC Köln sein erstes Bundesliga-Heimspiel seit Beginn der Corona-Pandemie gewinnen konnte und durch das 3:1 gegen Arminia Bielefeld vom Relegationsplatz auf Rang 14 springen konnte.

Seitdem hat nicht nur die Posse um die Neubesetzung des Mediendirektor-Postens mächtig Staub aufgewirbelt. Die Konsequenz: Fritz Esser wird den Job beim FC nun doch nicht antreten, weil er in seiner Funktion als Redakteur bei der „Bild“-Zeitung einst ein paar politisch fragwürdige Thesen öffentlich vertrat. Am Mittwoch folgte dann das Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist Jahn Regensburg - im Elfmeterschießen und trotz 2:0-Führung.

Foto: dpa/Marijan Murat 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Köln aussehen

Der Samstag war Derby-Tag, Köln trat an bei Borussia Mönchengladbach. Und trotz der miesen Stimmung bescherten einige Fans ihrer Mannschaft am Freitagabend eine feurige Abfahrt vom Geißbockheim: An der Franz-Kremer-Allee standen ein paar Dutzend FC-Anhänger, zündeten Feuerwerkskörper und Bengalos und schickten ihr Team auf die Reise ins Hotel.

Ein Video aus dem Mannschaftsbus hatte die Aktion festgehalten, und genau dieses sorgte wenige Stunden vor dem Anpfiff in Gladbach (18.30 Uhr) für mächtig Ärger in der Fanszene: Nach wenigen Sekunden ist zu hören, wie FC-Spieler Dominick Drexler das Wort „Spacken“ sagt.

🐐😣 #effzeh #bmgkoe



pic.twitter.com/Br08rr5lyf — Нმиऽ ıल ऽтцçж (@hansimstueck) February 6, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Kölner Geschäftsführung habe Kenntnis von dem Video, schrieb der „Express“ zunächst am Samstag. „Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, sagte Finanzchef Alexander Wehrle. Wie die Aufnahme den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatte, war zunächst unklar. Die Fans des FC reagierten mit scharfer Kritik und Unverständnis in den sozialen Netzwerken.

Drei Stunden vor dem Anpfiff veröffentlichte der Klub eine Stellungnahme auf seiner Webseite, die mit einer Entschuldigung Drexlers beginnt. „Ich bin mit dem FC aufgewachsen und Fan, seit ich denken kann und habe früher selbst in der Kurve gestanden. Dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich deshalb absolut verstehen. Dafür möchte ich mich bei unseren Fans, insbesondere bei denen die gestern dabei waren, aufrichtig und von Herzen entschuldigen“, wird Drexler zitiert.

Unfassbar 🤬🤬🤬 Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient. 💯🔴⚪️ @effzeh #fans — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 6, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Versuch eines Schulterschlusses hat am Ende wohl das Gegenteil bewirkt. „Unfassbar“, twitterte Klub-Legende Lukas Podolski und schickte drei erboste Emojis hinterher. „Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient.“ Ob ihn das Statement der kompletten Mannschaft beschwichtigen wird? „Uns allen ist die Bedeutung des Derbys bewusst – und der Support bei der Abfahrt hat uns alle sehr gefreut. Das belegt die Tatsache, dass viele von uns Videos gemacht haben, die wir an Familie und Freunde verschickt haben“, heißt es darin. Man wolle „ein richtig gutes Spiel machen und leidenschaftlich kämpfen“ in Gladbach.