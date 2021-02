Platz sechs oder sieben für neuen Wettbewerb : Das würde Borussia in der Europa Conference League erwarten

Mönchengladbach Erstmals seit 23 Jahren wird es nächste Saison einen dritten internationalen Wettbewerb in Europa geben: die Europa Conference League. Gladbach könnte als Sechster oder Siebter dort landen. Was die B-Version der Europa League bringt? Auf jeden Fall viele Bindestriche.

Die erneute Teilnahme an der Champions League wäre diese Saison der größtmögliche Erfolg in der Bundesliga, die Qualifikation für die Europa League auf jeden Fall ein großer. Doch drei Wörter sind Mitte Februar kaum zu vernehmen, wenn es um Borussias Abschneiden in der Liga geht, sei es von Verantwortlichen des Vereins oder von Fans. Sie lauten: Europa Conference League.

In der nächsten Saison wird es erstmals seit 23 Jahren wieder drei Europapokal-Wettbewerbe geben, die Europa Conference League hätte auch Europa League 2 getauft werden können, denn sie funktioniert nach einem ähnlichen Muster und geht mit ebenfalls 32 Teams an den Start. Denn in der Europa League wird das Teilnehmerfeld um 16 Mannschaften auf 32 reduziert.

Das Szenario Europa Conference League ist nicht unwahrscheinlich für Borussia. Aktuell sind die Fohlen Siebter in der Liga, das wäre der Europa-Conference-League-Platz, sofern eine besser platzierte Mannschaft den DFB-Pokal gewinnt. Noch sind RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund mit dabei und erfüllen dieses Kriterium. Setzen sich allerdings Werder Bremen, Jahn Regensburg, Holstein Kiel oder noch viel sensationeller Rot-Weiss Essen durch, guckt der Siebte in die Röhre.

Gladbach hat natürlich auch die Möglichkeit, als Pokalsieger die Europa-League-Gruppenphase zu erreichen. Und auch in die Champions-League-Gruppenphase führt ein Weg abseits der Bundesliga: als Sieger der Königsklasse. Wir wollen uns aber mit realistischeren Szenarien beschäftigen, und die besagen eben, dass das Abschneiden in der Liga ab diesem Jahr differenzierter betrachtet werden muss als bisher.

Der Stellenwert, den die Europa Conference League einnehmen wird, lässt sich noch schwer einschätzen. Sie wird weitaus wertvoller sein als einst der UI-Cup, aber sie rangiert eben auch klar unter der Europa League. Eingeführt wird sie vor allem für die kleineren Verbände, wobei die der Uefa in vielen Fällen nicht erfreut um den Hals fallen. Denn die Europa Conference League verbaut beispielsweise zahlreichen Pokalsiegern den möglichen Weg in die Europa League und lässt viele Meister abrupt absteigen von der Champions-League- in die Europa-Conference-League-Qualifikation. In Sachen Bindestrichen hat die ECL den anderen Wettbewerben auf jeden Fall etwas voraus.

Was würde Borussia dort erwarten? Das Herz der Fußball-Romantiker dürfte höher schlagen. Es winken den Fans, sofern sie im Herbst wieder ins Stadion dürfen, spannende Reisen an Orte, die selbst die Europa League seltener bereithält. Erster Endspielort 2022 ist Albaniens Hauptstadt Tirana. Und: Die Chance auf einen internationalen Titel wäre größer. Dafür sind die Prämien geringer als in der Europa League, die finanziell bereits deutlich abweicht von der Königsklasse. Der Trend, dass die Schere noch weiter auseinandergeht, wird sich mit Sicherheit verstärken.

Eine Qualifikations-Odyssee über drei Runden, beginnend im Juli, bleibt deutschen Mannschaften ab diesem Sommer erspart. In allen Wettbewerben muss lediglich der Conference-League-Teilnehmer eine Play-off-Runde absolvieren, die am 19. und 26. August, also nach dem ersten und nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag ausgetragen wird. Der Nachfolger von Marco Rose als Gladbach-Trainer könnte sich also bis zur ersten DFB-Pokal-Runde sechs Wochen lang ohne Pflichtspieldruck mit seiner neuen Mannschaft im Training eingrooven.

Je nach Verlauf des diesjährigen DFB-Pokals ist es möglich, dass die Plätze vier bis sieben jeweils für die Teilnahme an einem anderen Wettbewerb berechtigen, unter Umständen auch an gar keinem. Das könnte bedeuten: Der Vierte spielt wie gewohnt Champions League, der Fünfte Europa League, der Sechste Europa Conference League und der Siebte steht mit leeren Händen da. Aktuell verläuft zwischen den Borussias auf Platz sechs und sieben eine wichtige Linie. Europa League oder Europa Conference League, Europa Conference League oder gar nicht dabei – das sind die Szenarien.

