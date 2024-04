Nachfolger von Fabian Otte Borussias neuer Torwarttrainer soll vom FC Schalke 04 kommen

Im Sommer steht möglicherweise der Wechsel an den Niederrhein an, aktuell befindet sich Borussia mit Henzler im Austausch über eine gemeinsame Zukunft. Zuvor hatte der Klub unter anderem Kontakt zu Pascal Formann (VfL Wolfsburg) aufgenommen, auch über eine interne Lösung wurde nachgedacht, doch Milenko Gilic, der Otte zuletzt in den Länderspielpausen vertrat, soll sich weiter um die Torhüter der U23 kümmern.