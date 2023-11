„Es war der berüchtigte Knoten“ U23-Trainer Polanski sieht Entwicklung bei Borussia-Talent Fukuda

Anders als bei der Bundesliga-Mannschaft stand für Borussias U23 am vergangenen Wochenende keine Länderspielpause an. Weil in Shio Fukuda, Selim Turping und Jacob Italiano drei Spieler aus dem Kader der Reserve trotzdem mit ihren Nationalteams unterwegs waren, bekamen beim 3:1-Sieg gegen Rot Weiss Ahlen vier U19-Spieler die Chance auf einen Regionalligaeinsatz als Joker.