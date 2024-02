„Kann aus jeder Situation ein Tor erzielen“ Shio Fukuda spricht über sein erstes Jahr bei Borussia

Nach dem Siegtor im einzigen Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer ließ das Bundesligadebüt nicht lange auf sich warten: Am 27. Januar stand er in Leverkusen erstmals im Profikader und wurde sogleich eingewechselt. „Ich wollte unbedingt, dass Borussia das Spiel noch gewinnt. Bei der Einwechslung habe ich deshalb eher an mein Team und das Spiel gedacht als an mein Debüt. Ich hätte einfach gerne ein Tor beigesteuert, damit meine Mannschaft gewinnt“, sagt Fukuda zu seiner Premiere. Ein Tor oder gar einen Sieg gab es nicht, dafür half er in der Schlussphase mit, das 0:0 über die Zeit zu bringen.