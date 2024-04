Seoanes Plan Warum Gladbach bei der TSG Hoffenheim eine Spaßbremse sein will

Jene Fußball-Freunde, die Lust auf Tore haben, dürfen sich auf das Bundesliga-Spiel 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach freuen. 106 Tore sind jeweils in den Spielen mit Beteiligung beider Teams in dieser Saison gefallen, das ist ein Schnitt von 3,66. Beim 2:1 der Gladbacher im direkten Duell im Borussia-Park in der Hinrunde wurde diesbezüglich fast schon gegeizt.