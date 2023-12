„Teste meine Grenzen aus“ So läuft es für Ex-Borusse Semir Telalovic bisher in England

Erstmals Profi-Luft hatte Telalovic in Gladbach unter Daniel Farke geschnuppert, sein Bundesliga-Debüt gab er am 25. Januar 2023 bei der 0:1-Niederlage in Augsburg, bis zum Saisonende kamen noch zwei weitere Kurzeinsätze hinzu. Danach war für den 24-Jährigen, der in 50 Pflichtspielen für die U23 Borussias 22 Tore erzielte, klar: Entweder er hat in Gladbach realistische Chancen auf weitere Einsatzzeiten bei den Profis oder er versucht es woanders.