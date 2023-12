Vorfall bei Augsburg gegen Gladbach Polizeischuss in Augsburg – Warum Aufklärung so wichtig ist

Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt, der Transporter des Supporters Club getroffen, sonst richtete der Schuss keinen Schaden an, am meisten noch für die suspendierten oder versetzten Beamten. Aber in einem Fußballjahr, in dem sich die Fronten zwischen Fans und Polizei wieder verhärtet haben, stellt dieser Fall eine Ausnahme dar: Mag die Ursache für den Schuss aus der Dienstwaffe noch nicht fertig ermittelt sein, so ist sie doch eindeutig der Polizeiseite zuzuordnen.