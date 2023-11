LIVE Ticker zum Spiel Borussia peilt das Ende der Sieglos-Serie in Freiburg an

Mönchengladbach · Vor 21 Jahren gelang Borussia letztmals in der Bundesliga ein Dreier beim SC Freiburg. Am Samstag sind die Gladbacher erneut zu Gast im Breisgau – und würden gerne diese Serie beenden. In unserem Live-Ticker erfahren Sie, ob das gelingt.

03.11.2023, 15:31 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)