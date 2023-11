LIVE Live-Ticker zum Nachlesen Borussia kassiert in letzter Minute den Ausgleich

Mönchengladbach · Vor 21 Jahren gelang Borussia letztmals in der Bundesliga ein Dreier beim SC Freiburg. Auch am Samstag ging diese unschöne Serie nicht zu Ende. Bis kurz vor Schluss führten die Fohlen mit 3:2, ehe dem SCF noch der Ausgleich gelang. In unserem Live-Ticker können Sie die Höhepunkte des Spiels noch einmal nachlesen.

04.11.2023, 17:28 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)