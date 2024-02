Borussias Nachholspiel am 12. März Saarbrückens Rasen bleibt ein Risikofaktor vor dem Pokal-Viertelfinale

Um zu verhindern, dass der Drittligist seine restlichen Heimspiele in der laufenden Saison und damit auch die Pokalpartie gegen Borussia auf einem neutralen Platz austragen muss (im Gespräch war da das Stadion des 180 Kilometer Luftlinie entfernten FSV Frankfurt), ließ die Stadt Saarbrücken den Rasen in den vergangenen Wochen austauschen. Doch wie die Premiere der neuen Spieloberfläche am vergangenen Sonntag zeigte, ist damit noch keine Ruhe in das Thema eingekehrt.