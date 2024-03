Absage vor dem Halbfinale DFB zieht Konsequenzen aus Borussias Pokalspiel in Saarbrücken

Auf dem Geläuf hatten sich mit zunehmender Spielzeit mehr und mehr Löcher und Pfützen gebildet, es schüttete und schüttete, der Rasen war immer schwerer zu bespielen. ‚Gladbach zu Gast in Saarbrücken? Da muss es regnen‘, könnte sich der Wettergott gedacht haben. Für Borussia eine bittere Ironie: Denn ein Blick auf die Niederschlagsmengen der vergangenen acht Wochen in Saarbrücken zeigt: Der 7. Februar und der 12. März waren mit Abstand die regenreichsten Tage. 19,9 Liter pro Quadratmeter kamen am Tag der letztlich abgesagten Partie vom Himmel, sogar 23,7 Liter pro Quadratmeter waren es am Nachholtermin, auf Platz drei folgt der 21. Februar mit 12,9 Litern.