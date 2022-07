Am Sonntag, den 10. Juli, trifft Borussia zum Abschluss des einwöchigen Aufenthalts am Tegernsee in einem Testspiel auf den TSV 1860 München. Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder des Trainingsgeländes, auf dem normalerweise der FC Rottach-Egern beheimatet ist.