Rückzug als Präsident nach 20 Jahren Wie Rolf Königs Borussia prägte und was er hinterlässt

Als Rolf Königs im September 1999 Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach wurde, war der Klub am Boden. Sportlich abgestiegen in die Zweite Liga und wirtschaftlich am Abgrund. So ist in der Klubchronik nachzulesen: „Dem Verein drohten aufgrund der millionenschweren Schulden sogar der Lizenzentzug und die Versetzung ins Amateurlager.“