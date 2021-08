Borussias Präsident : Königs mit Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet

Mönchengladbach/Düsseldorf Borussia Mönchengladbachs Präsident Rolf Königs hat am Dienstag eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Den Verdienstorden überreichte ihm nicht Ministerpräsident Armin Laschet, sondern eine der bekanntesten Borussia-Anhängerinnen.

Es dürfte sich für Rolf Königs wie ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk angefühlt haben: Borussias Präsident hat am Dienstag den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen überreicht bekommen. Im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet nahm Hannelore Kraft , seine Vorgängerin, die Ehrung vor. Kraft und Königs, der am 19. August 80 Jahre alt geworden ist, kennen sich schon lange, denn die SPD-Politikerin ist nicht nur Ministerpräsidentin a. D., sondern eine der prominentesten Anhängerinnen von Borussia Mönchengladbach .

„Rolf Königs‘ Herz schlägt für mehr als nur den Fußball. Seit vielen Jahren engagiert er sich in zahlreichen Organisationen ehrenamtlich für das Wohl der Stadt und derer Menschen. An der Spitze zahlreicher regionaler Wirtschaftsverbände hat er zum Erfolg der heimischen Wirtschaft im Industrieland Nordrhein-Westfalen beigetragen“, erklärte Kraft in ihrer Laudatio. „Aber auch mit seinem sozialen und städtebaulichen Engagement hat er sich verdient gemacht – um die Stadt Mönchengladbach und das Land Nordrhein-Westfalen.“