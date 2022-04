Zwischenfazit des Borussia-Managers : Virkus berichtet von seiner persönlichen „Extrem-Fortbildung“

Mönchengladbach Seit zweieinhalb Monaten ist Roland Virkus als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach tätig. Der 55-Jährige hat nun ein erstes Zwischenfazit gezogen und über die laufenden Kaderplanungen gesprochen. Dabei hat er sich auch zu Ramy Bensebaini geäußert.

Hinter Roland Virkus liegt die erste Arbeitswoche, in der er als Sportdirektor Planungssicherheit hatte. Zumindest, was die Liga-Zugehörigkeit angeht, denn den Klassenerhalt in einer enttäuschenden Saison hat Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende mit dem 3:3 beim SC Freiburg klargemacht. Die Erleichterung darüber war den Verantwortlichen am Samstagmittag im Borussia-Park, wo die Pressekonferenz zwei Tage vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Montag, 20.30 Uhr) stattfand, anzumerken.