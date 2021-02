Auch in der darauffolgenden Saison kam Brouwers immer wieder in Borussias Abwehr zum Einsatz, woraufhin sein Vertrag nochmal um ein Jahr bis 2016 verlängert wurde. "Roel ist die Zuverlässigkeit in Person und hat auch in dieser Saison wieder seinen Stellenwert in unserer Mannschaft bewiesen", sagte Manager Max Eberl.