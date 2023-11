„Spieler des Monats“ und erstes Tor Der Wert der Reitz-Geschichte für Borussia kann nicht zu oft betont werden

Es bedarf keiner übermäßigen Fantasie, sich vorstellen, wie es Anfang Dezember laufen dürfte: Borussia Mönchengladbach wird die Abstimmung über den „Spieler des Monats November“ starten – und einige Tage später Rocco Reitz zum erneuten Gewinner erklären. So wie es im September und Oktober ebenfalls gelaufen ist. Die jüngste Auszeichnung hatte Reitz erst am Freitagmittag eingeheimst, da sicherte er sich am Abend als „Spieler des Spiels“ die nächste Nominierung – mit dem wertvollsten aller Argumente: Seinem ersten Bundesliga-Tor beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg.