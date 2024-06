Zeit beim Nationalteam vorbei Wie Rocco Reitz und Borussia von der DFB-Erfahrung profitieren können

Während sich die DFB-Elf am Freitagabend auf dem Rasen auf das Duell mit Griechenland vorbereitete, saß Rocco Reitz rund 20 Minuten vor dem Anpfiff allein auf der Ersatzbank im Borussia-Park. Der 22-Jährige hatte seinen Platz buchstäblich in der ersten Reihe – wie in den beiden Trainingswochen zuvor war er hautnah dran an dem Team, für das in der kommenden Woche die Europameisterschaft im eigenen Land beginnt.