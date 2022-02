Eigengewächs im Interview : Reitz will bei Borussia bleiben „bis mein Körper nicht mehr mitmacht“

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Interview Mönchengladbach Rocco Reitz ist fest entschlossen, sich ab Sommer bei Borussia Mönchengladbach durchzusetzen. Mit uns hat er darüber gesprochen, was er bisher in Belgien gelernt hat, wie er Gladbachs Situation einschätzt und welchen großen Traum er mit seinem Bruder Tony, der in Borussias U19 spielt, verfolgt.

Rocco Reitz, wie geht es Ihnen aktuell in Belgien?

Reitz Viel besser. Wie man an den Einsatzminuten sehen kann, läuft es bei mir in den letzten Wochen sehr ordentlich. Ich fühle mich körperlich gut und habe die Englischen Wochen mit den vergleichsweise vielen Spielzeiten sehr gut weggesteckt. Ich schnuppere immer mehr Luft im Profibereich und bekomme so mehr und mehr die Spielhärte und die Intensität auf den Platz.

Von außen wirkt es so, als hätten Sie sich jetzt ins Team gekämpft, in diesem Jahr haben Sie in allen Pflichtspielen mitgewirkt, kommen mittlerweile auf 16 Liga-Einsätze.

Reitz Definitiv. Nach meiner Roten Karte in der Hinrunde hatte ich eine schwierige Zeit. Aber zu Beginn des Jahres hatte ich ein gutes Gespräch mit dem Trainer. Da hat er mir gesagt, dass er mit meiner Trainingsleistung zufrieden ist. Dieses Vertrauen spüre ich mittlerweile auch bei meinen Mitspielern. Je länger ich mit ihnen zusammenspiele, desto mehr Verantwortung will ich übernehmen. Da gehört dann dazu, dass ich auf dem Platz meinen Mund aufmache.

Sie haben die Härte und die Intensität angesprochen. Ist das der größte Unterschied zum deutschen Fußball?