Doppelpack im DFB-Trikot Gladbachs Reitz glänzt bei der U21 – und dürfte ein neues Ziel im Blick haben

Reitz hatte gerade erst das Spielfeld bei seiner Einwechslung in der 63. Minute in Paderborn betreten, da stand er gleich im Mittelpunkt. Weil ihm der Ball bei einer Annahme versprang, war er der Hauptschuldige am 2:1-Anschlusstreffer der Esten, die Glück hatten, nicht schon zur Halbzeit hoch in Rückstand zu liegen. 17:2 Torschüsse hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio di Salvo in den ersten 45 Minuten, 40:7 hieß die Bilanz am Ende. Zwei der Torschüsse gab Reitz ab, der in der Schlussphase (88. und 90.+4 Minute) für die Entscheidung sorgte.