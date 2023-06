„Am liebsten 15 Jahre verlängern“ Gladbachs Reitz über seine Belgien-Leihe und die Zukunft

Interview | Mönchengladbach · Rocco Reitz spielt seit 2009 bei Borussia und will am liebsten nicht weg. Zuletzt war das Eigengewächs wieder verliehen. Reitz erklärt, in welchen Bereichen er sich verbessert hat, wie das Verhältnis zu seinem Bruder Tony ist und welche Position seine liebste ist.

01.06.2023, 15:32 Uhr

Rocco Reitz spielt seit der U9 bei Borussia Mönchengladbach. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Rocco Reitz, Ende April haben Sie Ihr letztes Pflichtspiel in dieser Saison für den belgischen Erstligisten St. Truiden absolviert und die Saison auf dem zwölften Platz beendet. Wie fällt das Fazit Ihrer zweiten Leihe aus?