Ehemaliger U21-Nationalspieler Bielefelds Robin Hack vor Wechsel nach Gladbach

So oder so dürfte Hacks Zeit in Bielefeld in diesem Sommer enden. Mit 20 Scorerpunkten (11 Tore, 9 Vorlagen) in 35 Pflichtspielen ist er der gefährlichste Spieler der Ostwestfalen, die wohl selbst bei einem sicheren Klassenerhalt keine Chance gehabt hätten, den gebürtigen Pforzheimer trotz eines Vertrags bis 2025 zu halten. Ausgebildet wurde Hack in der Jugend des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim, deutschlandweit zählte er in den vergangenen Jahren stets zu den talentiertesten Spielern des Jahrgangs 1998 und durchlief ab der U16 alle Jugend-Nationalteams. Neben seinen Abschlussqualitäten weiß Hack sich auch im Dribbling zu behaupten.