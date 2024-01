„Bin froh und dankbar“ Hack hat sich bei Borussia zum regelmäßigen Startelf-Anwärter entwickelt

Dass Seoane in der ersten Saisonhälfte meist auf Schienenspieler wie Luca Netz und Franck Honorat gesetzt hat, war zum Leidwesen von Flügelspielern wie Hack und Nathan Ngoumou, denen Seoane nicht zu viel Defensivarbeit auflasten will. Die personelle Situation könnte Hack nun in die Karten spielen, das zuletzt erarbeitete Selbstvertrauen sollte er nutzen, um in den kommenden Wochen und Monaten den nächsten Schritt zu gehen und häufiger in der Startelf aufzutauchen.