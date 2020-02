Gladbach gegen Köln : Rheinderby wird wohl erst im März nachgeholt

Windig: Der Borussia-Park am Sonntag, 9. Februar, als Orkan „Sabine“ aufzog. Foto: dpa/Federico Gambarini

Exklusiv Mönchengladbach Das ausgefallene Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wird wohl erst im März nachgeholt. Vier Termine stehen zur Wahl – der früheste wäre bereits in der kommenden Woche.

Am vergangenen Sonntag (9. Februar) ist das Rheinderby vom Winde verweht worden. Orkan „Sabine“ hatte die Verantwortlichen dazu bewogen, die Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln aus Sicherheitsgründen abzusagen. Nun beginnt die knifflige Aufgabe, einen Nachholtermin für die Partie zu finden. Nach Informationen unserer Redaktion aus dem Umfeld des Borussia-Parks stehen final vier mögliche Daten zur Verfügung. Der nächstmögliche Zeitpunkt soll bereits in der kommenden Woche sein: am Mittwoch, 19. Februar. Der Termin gilt aber als eher unwahrscheinlich, weil er schon jetzt wieder etwas zu kurzfristig erscheint, um die ganze Maschinerie in Gang zu setzen. Danach ist erst einmal Karneval und damit kein Spielraum für zusätzliche Aktivitäten.

Damit bliebe, was nach aktuellem Stand auch am realistischsten ist, ein Nachholtermin in der ersten März-Hälfte. Dafür sollen drei Lücken im engen Rahmenplan gefunden worden sein. Die beiden Vereine haben laut DFL bereits schriftlich ihre Wünsche mitgeteilt. Wohlgemerkt: Es sind nur Wünsche. Der Vorschlag, das Derby am 4. März stattfinden zu lassen, wird wohl abgewiesen werden. Grund dafür ist das DFB-Pokal-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin, das an diesem Tag um 18.30 Uhr stattfindet. Dahingegen erscheint der 11. März realistischer, da dort keine terminlichen Konflikte zu erwarten sind. Gladbach hat hierbei etwas mehr Mitsprache, da schließlich der organisatorische Teil von Borussia übernommen werden muss. Es geht unter anderem um die Verfügbarkeit von Ordnern und Dienstleistern.

Zünglein an der Waage ist aktuell allerdings die Polizei. Die Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) muss prüfen, wann die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte gewährleistet ist. Die Partie gilt als sogenanntes Hochrisikospiel. Neben eigenem Personal werden auch mehrere Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei NRW eingebunden sein. Die Mönchengladbacher Behörde hatte für den ersten Termin eine Urlaubs- und Dienstfreisperre ausgesprochen, um möglichst viele eigene Kräfte verfügbar zu haben. Gewaltbereite Fans auf beiden Seiten erhalten so genannte Betretungsverbote. Sie dürfen am Derby-Tag nicht einmal in die Nähe des Fußballstadions kommen.

Bei der DFL gibt man sich gelassen und glaubt an eine rasche Lösung. „Ansonsten gibt uns auch der Kalender mögliche Termine vor. Wir arbeiten nach dem Ausschlussverfahren“, erklärt DFL-Sprecher Christopher Holschier. „Termine, bei denen parallel andere Wettbewerbsspiele stattfinden, sollen vermieden werden.“ Und automatisch sei ja klar, dass nicht an einem normalen Bundesligawochenende gespielt werden könne.

Horst Heldt hatte öffentlich einen Wunsch platziert. Köln sei ja dermaßen im Karneval involviert, dass man an den närrischen Tagen nicht auch noch Fußball spielen könne. Bei der DFL hat man diesen Beitrag vernommen. In den Statuten ist eigentlich verankert, so schnell es geht eine Partie nachzuholen. Ein möglicher Termin wäre der Dienstag nach dem Ausfall gewesen. Das war aber aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Die DFL möchte möglichst schnell wieder eine „bereinigte“ Tabelle, in der alle Teams gleich viele Spiele ausgetragen haben. „Wir suchen nach einer Lösung, mit der alle leben können“, sagt Holschier: „Wir sind optimistisch, dass wir auch schon bald ein Ergebnis haben.“

(gic/pabie/tho)