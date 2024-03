Leidenschaftliches 3:3 im Rheinischen Derby Zwei Tore von Joker Hack reichen Gladbach nicht zum Sieg gegen Köln

Nach der Pause lebte die Partie vor allem von der Spannung. Neuhaus traf nach einem doppeltem Doppelpass mit Nathan Ngoumou und Jordan erneut nur den Pfosten (53.). Etwas aus dem Nichts ging Köln nach einer Standardsituation erneut in Führung: Alidou steigt nach Freistoßflanke von rechts am zweiten Pfosten am höchsten. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen: Joker Hack sorgte mit seinem zweiten Doppelpack des Jahres für die Gladbacher-Führung, aber Köln konterte noch einmal.