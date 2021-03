Dank Schalke und dem Gesundheitsamt : Borussia entgeht Strafzahlung in Millionenhöhe

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach wird für das Champions-League-Rückspiel in der kommenden Woche trotz der damit verbundenen Quarantäne nach Manchester reisen. Dadurch spart sich der Klub eine hohe Strafe, die Bundesligist RB Leipzig von der Uefa aufgedrückt bekommt.

Aufgrund der aktuellen Reisebestimmungen werden sich die Gladbacher mit der gesamten Mannschaft und dem Staff rund um das Champions-League-Spiel komplett isolieren, können sich als Einreisende nach Nordrhein-Westfalen aus Großbritannien, das besonders von den Coronavirus-Mutationen betroffen ist, aber nach fünf Tagen freitesten. Anders sieht das bei Bundesligist RB Leipzig aus, der sich nach dem Rückspiel in der Königsklasse beim FC Liverpool 14 Tage in Quarantäne begeben müsste.

Die Partie am Mittwoch (21 Uhr), bei der Liverpool das Heimrecht besitzt, wird daher erneut in Budapest ausgetragen. Dafür erhalten die Briten eine Entschädigung von zehn Prozent des Startgeldes der Leipziger. Das geht aus dem Anhang K der Regularien der Europäischen Fußball-Union (Uefa) hervor. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Das genaue Startgeld ist von der Uefa noch nicht kommuniziert worden. Da es in der vergangenen Saison 15,25 Millionen Euro waren, ist davon auszugehen, dass RB mindestens 1,525 Millionen zahlen muss. Das Geld wird bei der Überweisung der Gesamtprämien einbehalten und an Liverpool gezahlt. Zudem müssen sich die Sachsen zur Hälfte an den Kosten zur Austragung des Spiels in der ungarischen Hauptstadt beteiligen.