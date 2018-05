Rehatrainer Andreas Bluhm hört bei Borussia Mönchengladbach auf

Es wird personelle Veränderungen in der medizinischen Abteilung Borussias geben. Nach Informationen unserer Redaktion wird Reha-Trainer Andreas Bluhm Borussia auf eigenen Wunsch verlassen.

Ab 2007 war er als Physiotherapeut im Klub und ab 2015 dann Reha-Trainer. Als solcher führte er verletzte Spieler in der Endphase der Reha wieder an die Mannschaft heran. In dieser Funktion war der 44-Jährige ein enger Vertrauter der Spieler.