Alassane Plea

In der ersten Hälfte sehr präsent. Macht vorn viele Bälle fest und ging oft ins Eins-gegen-Eins-Duell. Erzielte dann in der 24. Minute nach toller Kombination die 1:0-Führung. Sah in der zweiten Halbzeit wegen Meckerns zwei Gelbe Karten und flog so vom Platz. Auch wenn der Schiedsrichter diese Situation mit mehr Fingerspitzengefühl hätte lösen muss, hat Plea der Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen.

Note: 4