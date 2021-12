Leser-Noten : Wie haben Sie die Leistung der Borussen in Leipzig gesehen?

Wie haben Sie die Leistung der Borussen in Leipzig gesehen?

Interaktiv Leipzig Wie haben Sie die Leistung der Spieler von Borussia Mönchengladbach beim gegen RB Leipzig gesehen? Nehmen Sie hier Ihre persönliche Einzelkritik vor und vergeben Sie Ihre Noten.

Nach der 1:4-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln und der 0:6-Pleite gegen den SC Freiburg in der vergangenen Woche hat Borussia Mönchengladbach am Samstag bei RB Leipzig mit 1:4 verloren. Für Trainer Adi Hütter und sein Team war es die dritte Niederlage in Folge bei einem Torverhältnis von 2:14.