Goal! RB Leipzig Christopher Nkunku

Tooor! Gladbach geht All-In und kassiert das 1:3! Christopher Nkunku wird von Brobbey in Szene gesetzt, ist komplett frei im Gladbacher Strafraum und dabei noch in der eigenen Hälfte gestartet. Zakaria eilt zwar noch herbei, kommt aber nicht mehr in den Zweikampf. Diesmal ist Sommer chancenlos – 3:1!