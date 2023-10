Gladbachs Ex-Linksverteidiger Bensebaini über seinen BVB-Wechsel und den Borussia-Vergleich

„Ich ärgere mich selbst über meine Gelb-Rote Karte in Hoffenheim. Aber ich habe sie auch als sehr hart empfunden“, sagte Bensebaini, der von 2019 bis 2023 in Gladbach spielte, nun im Interview mit den „Ruhrnachrichten“. Am Niederrhein handelte er sich die erste seiner zwei Ampelkarten schon im dritten Spiel ein, beim BVB dauerte es acht Pflichtspiele. In der Champions League am Mittwoch gegen den AC Mailand kann Bensebaini aber dabei sein. Im ersten Spiel der Meisterklasse bei Paris Saint Germain, kam er von der Bank, in den anderen sieben Pflichtspielen stand er in der Startelf.