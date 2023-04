Entscheidung offenbar gefallen Bensebaini wechselt von Gladbach zum BVB

Am 13. Mai wird Ramy Bensebaini als Spieler von Borussia Mönchengladbach noch einmal gegen Borussia Dortmund spielen. Es dürfte vorerst sein letztes Spiel gegen den BVB werden, ab Sommer wird der Algerier das Dortmund-Trikot tragen. Wie „Sky“ am Montag berichtet, hat der Linksverteidiger in den vergangenen Tagen einen Vertrag bei der westfälischen Borussia unterschrieben. Offiziell bestätigt ist der Wechsel nicht, doch aufgrund seines auslaufenden Vertrags in Gladbach darf Bensebaini bereits seit Januar mit anderen Klubs verhandeln – und muss Borussia nicht darüber in Kenntnis setzen.