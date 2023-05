Algerier geht ablösefrei Bensebaini – was Gladbach verliert, was der BVB bekommt

Eines wird es am Samstag wohl nicht geben, zumindest nicht so massiv wie zuletzt gegen den VfL Bochum: ein lautes Pfeifkonzert, wenn der Name Ramy Bensebaini genannt wird beim Verlesen der Gladbacher Mannschaftsaufstellung. Das war bei den letzten Heimspielen im Borussia-Park so – seit bekannt wurde, dass der Algerier Gladbach erstens verlassen und zweitens wohl zu Borussia Dortmund wechseln wird.