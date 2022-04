Fohlenfutter-Gerüchtecheck : Ein Bensebaini-Transfer zum BVB wäre Gladbachs Türöffner

Analyse Mönchengladbach In den vergangenen Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte um Klubs, die Ramy Bensebaini gerne verpflichten würden. Nun soll Dortmund bei Gladbachs Linksverteidiger angeklopft haben. Warum die gesamte Konstellation Sinn ergeben würde und was Borussia neben einer Ablöse noch davon hätte.

Das Gerücht

Am Samstag gegen Fürth fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung, trotzdem ist Ramy Bensebaini gerade ein Thema: „Foot Mercato“, die französische Version des Portals „fussballtransfers.com“, meldete, dass Borussia Dortmund gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des Linksverteidigers von Borussia Mönchengladbach habe. Es soll bereits Kontakt aufgenommen worden sein und Bensebaini selbst soll im Sommer einen Wechsel anstreben. Gladbach fordere eine Ablöse von 20 Millionen Euro für den Algerier, der am kommenden Samstag seinen 27. Geburtstag feiert.

Die Situation

Der BVB will Nico Schulz loswerden und greift hinten links meist auf Raphael Guerreiro zurück, der dort nicht optimal aufgehoben ist. Sportdirektor Sebastian Kehl, der erstmals federführend den Kader für eine Saison plant, ist somit fast zu wünschen, dass ein Typ wie Bensebaini auf seinem Einkaufszettel seht. In Dortmund würde es zum Wiedersehen mit Marco Rose kommen, unter dem Bensebaini 2019 nach seinem Wechsel von Stade Rennes in der Bundesliga debütierte. Auf dem Radar hatte Gladbacher ihn allerdings schon länger.

Dass Bensebainis Vertrag nach jetzigem Stand in einem Jahr ausläuft, macht ihn automatisch zum Verkaufskandidaten. Während Manager Roland Virkus im „Kicker“-Interview betonte, dass er mit Torwart Yann Sommer und Jonas Hofmann unbedingt verlängern will und die Angreifer Marcus Thuram, Alassane Plea und Breel Embolo nicht zwingend abgeben möchte, gibt es bezüglich Bensebaini keinerlei Verlautbarung in dieser Form. Ohne einen Namen zu nennen, verkündet Virkus sogar: „Bei einem gibt es den Wunsch, dass er gehen möchte.“ Neben Florian Neuhaus kommt in diesem Kontext nur Bensebaini in Frage. Der spielt, sofern er gesund und einsatzbereit ist, unter Trainer Adi Hütter zwar immer. Allerdings hat Virkus‘ Vorgänger Max Eberl im vergangenen Sommer in Luca Netz bereits einen möglichen Nachfolger verpflichtet und Bensebainis Leistungen schwanken seit geraumer Zeit erheblich.

Die Einschätzung des RP-Reporters

„Foot Mercato“ ist als Quelle mit Vorsicht zu genießen, weil die Streuung groß ist. In diesem Fall skizziert das Portal aber ein alles andere als abwegiges Szenario. Viele Gladbach-Fans erinnerten sich bei der Meldung gleich an folgendes Versprechen: „Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus.“ Roses Verzicht-Schwur aus dem Februar 2021 galt jedoch nur für die folgende Transferperiode.

Bemüht sich der BVB nun um Bensebaini, passt das zur Transferstrategie des designierten Vizemeisters, der sich am allerliebsten bei Klubs bedient, die in der Bundesliga-Nahrungskette etwas niedriger anzusiedeln sind. Für die Innenverteidigung soll Nico Schlotterbeck aus Freiburg kommen, und bräuchte Dortmund nicht schon jetzt einen Mann für links, wäre spätestens 2023 Neu-Nationalspieler David Raum aus Hoffenheim ein wenig überraschender Kandidat.

Gladbach wiederum hat mit dem Netz-Transfer vorgesorgt, auch der zwischenzeitliche Shootingstar Joe Scally kann auf der Seite spielen. In Hannes Wolf könnte sich sogar eine überraschende Alternative auftun, da der Österreicher die Position des linken Schienenspielers aktuell öfter bei Swansea City bekleidet. Zwar half Bensebaini in dieser Saison mehrmals in der Dreierkette aus, diese wegfallende Back-up-Option dürfte Borussia aber anderweitig auffangen.

Ist er fit und fokussiert, zählt Bensebaini auf seiner Position zu den Besten der Bundesliga. Aber für den anstehenden Umbruch müssen dringend Transfererlöse erzielt werden. Selbst 15 Millionen Euro Ablöse wären ein willkommener Türöffner für eigene Aktivitäten. Gladbach kann es sich nicht erlauben, bis weit in die Vorbereitung hinein abzuwarten.