Notencheck Bensebaini war für die Borussia-Fans einer der Schwächsten gegen Union

Borussia ließ sich gegen Union Berlin mehr und mehr das Spiel des Gegners aufzwingen – am Ende war die 0:1-Niederlage fast die logische Folge einer harmlosen Leistung der Gladbacher. In Torwart Jonas Omlin und Mittelfeldspieler Julian Weigl haben deshalb nur zwei Borussen in der Einzelkritik eine glatte 3 von uns bekommen. Die beiden sind zugleich die Spieler, die von den Fans das beste Zeugnis erhielten, Omlin schaffte es bei den Anhängern sogar noch in den Zweierbereich (2,44), am Gegentor traf ihn ohnehin keine Schuld.