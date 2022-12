Borussias „Tor des Jahres“ Bensebaini kopiert Embolo und wird ausgezeichnet

Sein Fallrückzieher gegen Hoffenheim ist der zweite Treffer dieser Kategorie in Folge, der ausgezeichnet wird. Breel Embolo traf auf die gleiche Weise im Oktober 2021 beim VfL Wolfsburg. Im Jahr davor gewann natürlich Valentino Lazaro mit seinem Scorpion-Kick gegen Bayer 04 Leverkusen, der ihm sogar die Wahl zum „Tor des Jahres“ bei der „Sportschau“ bescherte. Historisch gesehen gewinnen Distanz- und Volleyschüsse am häufigsten, auf dem dritten Platz folgen Fallrückzieher. Bensebaini war mit seinem auch als einziger Gladbacher in diesem Jahr fürs „Tor des Monats“ in der ARD nominiert.