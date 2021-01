Comeback bei Borussias 1:0 in Bielefeld : Bayern-Besieger Bensebaini ist rechtzeitig zurück

Mönchengladbach Der Algerier Ramy Bensebaini feierte nach seiner Corona-Erkrankung beim 1:0 in Bielefeld sein Comeback. Beim kommenden Gegner weckt sein Name unangenehme Erinnerungen.

Ramy Bensebaini ist wieder da. Bei Borussias 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld feierte der Linksverteidiger sein Comeback nach der Corona-Infektion, die er nach der Länderspielreise mit Algerien nach Simbabwe Mitte November hatte. Er hatte Symptome und Borussia ging die Sache mit seiner Rückkehr sehr vorsichtig an. Während der letzten zehn Minuten stand er in Ostwestfalen auf dem Platz und half am Ende seinem Team, den 1:0-Vorsprung zu verteidigen.

Wie sehr einer wie er ein Team antreiben kann, zeigte Bensebaini am 7. Dezember 2019. Borussia spielte gegen die Bayern und war klar unterlegen. Dann kamen die 60. Minute und Bensebaini, der mit dem Kopf einen Eckball von Jonas Hofmann ins Tor wuchtete. Und schließlich, nachdem in der Nachspielzeit Marcus Thuram im Strafraum zu Boden gegangen war, schoss er auch den fälligen Elfmeter an Manuel Neuer vorbei ins Tor zum 2:1-Sieg der Gladbacher.

Dennoch: Bayern-Besieger Bensebaini wird, so es keinen gesundheitlichen Rückschlag gibt, am Freitag im Topspiel dabei sein. Selbst auf der Bank wäre es eine kleine Drohgebärde in Richtung der Bayern, ihn in der Hinterhand zu haben. Denn wenn Niederlagen so seltene Ereignisse sind, vergisst man die Protagonisten des Gegners in jenen Spielen nicht einfach so.