„Das war seit langem ein Wunsch“ Raffael begeistert von Nordkurven-Besuch im Borussia-Park

Exklusiv | Mönchengladbach · Der Fußball nimmt auch nach der Profi-Karriere einen großen Teil in Raffaels Leben ein. Der Ex-Gladbacher erzählt, wie sein Besuch in der Nordkurve gegen Bochum zustande gekommen ist und was er sonst so treibt. Außerdem sagt er, welche zwei Borussia-Profis ihn begeistern.

07.03.2024 , 06:22 Uhr

