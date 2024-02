So geht es verletztem Gladbach-Anhänger Prozess in Dortmund beginnt – BVB-Fan droht Haftstrafe

Seit dem 26. November des vergangenen Jahres sitzt ein 21-Jähriger aus Südlohn im Münsterland in Untersuchungshaft. Dem Dortmund-Fan wird vorgeworfen, am Abend zuvor nach dem Bundesliga-Duell zwischen den beiden Borussias einem Gladbach-Fan einen Faustschlag versetzt zu haben. Das Opfer war dabei mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante gefallen und hatte eine Hirnblutung erlitten. Der 21-Jährige aus Waltrop schwebte zunächst in Lebensgefahr, mittlerweile gehe es ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft besser, er leide aber weiterhin unter starken Kopfschmerzen und Schwindel.