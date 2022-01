„Es ist die schwerste Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Wir haben uns lange unterhalten. Was in 24 Std daraus gemacht wird, ist tatsächlich das, was mich krank macht."



Sollte man sacken lassen, insb. Medienvertreter*innen.



Respekt Max #Eberl!

Und danke für 23 Jahre! pic.twitter.com/nR8GRBZkBT