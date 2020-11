Prämien in der Champions League : So zahlt sich Borussias Teilnahme finanziell aus

Alassane Plea traf gegen Schachtjor Donezk dreimal für Borussia Mönchengladbach, fällt nun aber aus. Foto: AP/Efrem Lukatsky

Mönchengladbach Die späten Gegentore an den ersten beiden Spieltagen der Champions League haben Borussia auch finanziell weh getan. Der Sieg gegen Donezk linderte diese Schmerzen - ein Geldregen durch den Achtelfinal-Einzug erscheint jetzt möglich.

Für jeden Punkt in der Gruppenphase gibt es 900.000 Euro, für einen Sieg 2,7 Millionen. Mit dem 6:0-Erfolg bei Schachtjor Donezk Anfang November haben die Borussen ihr Konto ansehnlich gefüllt: Die bislang geholten fünf Punkte bescheren ihnen eine Prämie von 4,5 Millionen Euro. Durch die späten Gegentore gegen Inter Mailand und Real Madrid hatte Gladbach noch 3,6 Millionen Euro verspielt. Romelu Lukaku traf in der 90., Casemiro sogar erst in der 93. Minute für die europäischen Schwergewichte.

Der Einzug ins Achtelfinale würde weitere 9,5 Millionen Euro bringen. Als Tabellenführer der Gruppe B nach drei Spieltagen darf sich Borussia so langsam mit dem Gedanken beschäftigen, welch ein Segen das Weiterkommen auch finanziell wäre. Ein paar Punkte müssten die Fohlen dafür auch noch holen, wohl mindestens vier, was noch einmal 3,6 Millionen Euro in die Kassen spülen würde.

Alassane Plea ist immer noch Gladbachs Rekordeinkauf, vor zwei Jahren hat der Klub 23 Millionen Euro Ablöse für ihn an OGC Nizza bezahlt. Das ist ziemlich genau die Summe, die Borussia vor dem Start der Champions-League-Gruppenphase schon an Einnahmen sicher hatte. 15,25 Millionen Euro gibt es als Startprämie, 7,756 Millionen bringt Platz 26 von 32 teilnehmenden Teams in der Uefa-Zehn-Jahres-Wertung.

In Summe liegt Borussia damit bei knapp 28 Millionen Euro. Denn am Ende wird eine noch nicht feststehende Summe aus dem Unentschieden-Topf ausgeschüttet. Elf Remis gab es in der Gruppenphase bislang, womit 9,9 Millionen Euro nicht verteilt sind unter den Teams. Jetzt wird es kompliziert: Borussia holte einen von bislang 37 Siegen, womit sie aktuell rund 268.000 Euro von den 9,9 Millionen bekäme.

Erreicht Borussia ihr Mindestziel, als Gruppendritter international zu überwintern und im neuen Jahr in der Europa League weitermachen zu dürfen, wäre sie finanziell in ordentlichen, aber nicht annähernd so lukrativen Sphären unterwegs. Der Einzug ins Sechzehntelfinale bringt 500.000 Euro, der ins Achtelfinale weitere 1,1 Millionen. Die Gladbacher müssten schon ins Endspiel einziehen, damit die Europa League lukrativer wäre als nur das Achtelfinale der Champions League.

Ein großer Faktor wären darüber hinaus die Ticket-Einnahmen durch die drei Heimspiele gewesen. Für Real Madrid verlangte Borussia für die meisten Kategorien einen Zuschlag von 20 Euro, trotzdem war der Ansturm der Inhaber einer Dauerkarte Plus groß. Doch jeder Fan, der sich auf die „Königlichen“ im Borussia-Park gefreut hatte, wurde ein paar Tage später enttäuscht. Die Corona-Inzidenzzahl in Mönchengladbach, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, hat den Wert von 100 übertroffen. Das 2:2 gegen Real fand vor komplett leeren Rängen statt. Gegen Donezk (25. November, 18.55 Uhr) und Inter Mailand (1. Dezember, 21 Uhr) wird es nicht anders sein.

Allein die 43.000 regulären Tickets - Logen und Business-Seats noch gar nicht mitrechnet - würden dem Verein bei einem ausverkauften Stadion Einnahmen von deutlich mehr zwei Millionen Euro bescheren. Das Hotel am Borussia-Park wäre voll, der Fanshop und das Museum gut besucht, die Schlangen an den Getränke- und Essensständen wären lang. Die sehr üppigen Teilnahmeprämien müssen nun einen großen Teil der wegbrechenden Heimspiel-Einnahmen kompensieren.