Auch in Zeiten, in denen Kramer nicht so häufig zum Einsatz kam, wusste er, was er an Gladbach hat. „Ich habe bei Borussia alles, was ich brauche, und ich freue mich, dass ich den Weg noch lange mitgehen darf. Ich bin sehr dankbar, dass man weiter auf mich setzt, weil ich von dem Weg total überzeugt bin und ich den Klub einfach super finde, hier kann etwas richtig Großes entstehen. Deswegen mache ich, wenn es nach mir geht, hier auch den Deckel drauf und bleibe bis zu meinem Karriereende“, sagte Kramer im Februar 2020 im Interview mit unserer Redaktion.