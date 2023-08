„Das können wir nicht schönreden“ Deutliche Kritik nach Schuss aus Polizei-Waffe bei Gladbachs Spiel in Augsburg

Es gibt jede Menge Aufklärungsbedarf, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Laut Polizei habe das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen, einen neuen Stand gab es am Montag nicht. Ein Polizeivertreter aus Nordrhein-Westfalen übte Kritik: „Bürgerinnen und Bürger dürfen erwarten, dass wir mit diesen Gerätschaften vorsichtig und sorgsam umgehen. Das ist in diesem Fall nicht passiert und das können wir auch nicht schönreden", sagte der Landes-Chef vom Bund deutscher Kriminalbeamter in NRW, Oliver Huth, dem WDR. Was diesen Fall brisant macht: „Die Waffe muss aus dem Holster entnommen worden sein. Im Holster kann sich kein Schuss lösen. Da ist die Waffe sicher. Und der Polizist muss mit dem Finger auf dem Abzug Druck ausgelöst haben, dass der Schuss sich gelöst hat“, erklärte Huth. Er vermutet jedoch ein „Augenblickversagen“, keine Absicht.