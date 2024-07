Gladbacher Fanbus getroffen Polizeischuss in Augsburg – So ist der Stand knapp ein Jahr später

Das 4:4 zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach war am 19. August 2023 ein bemerkenswertes Spiel: Nie fielen in einer Partie am ersten Bundesliga-Spieltag mehr Tore. Während die Saison sportlich längst abgeschlossen ist und der Fokus der Vereine bereits der kommenden gilt, ist ein Ereignis jenes Sommertages vor knapp elf Monaten noch nicht vollständig aufgearbeitet.