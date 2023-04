Polizei-Einsatz bei Mainz Warum zahlreiche Gladbach-Fans nicht zum Spiel bei Eintracht Frankfurt durften

Die Reiseroute mit Regionalzügen von Mönchengladbach nach Frankfurt zum Stadion führt über Köln, Koblenz und Mainz. Die S-Bahn auf der letzten Etappe wurde gegen 15.30 Uhr am Bahnhof Mainz-Gustavsburg gestoppt, der sich bereits in Hessen befindet. Dort hatte sich ein großes Aufgebot der Bundespolizei in Stellung gebracht, das die Fahrgäste erkennungsdienstlich kontrollierte. Alle? Nur ausgewählte? Wie viele? Dazu gab es am Sonntag keine verlässlichen Angaben, weder von der Polizei noch von anderen Quellen. Auch Fragen zur Legitimation eines solchen Einsatzes, der eine erhebliche Zahl Unbeteiligter massiv betraf, blieben zunächst unbeantwortet. Warum baute die Polizei sich nicht am S-Bahnhof der Frankfurter Arena auf, um zielgerichteter ermitteln zu können?