„Das Feuer wieder anzünden“ Krauss verteidigt Seoane – nimmt ihn aber auch in die Pflicht

Eines ist klar: Das war eine Saison, die einem Klub wie Borussia Mönchengladbach nicht würdig ist. So viele verspielte Punkte nach Führungen, da frage ich mich: Was ist los mit dieser Mannschaft? Dazu die schwache Heimbilanz – das darf nicht sein! Was mich aufregt: Die vielen Gegentore und die Art, wie sie gefallen sind. Oft waren die Borussen in Überzahl, es war teilweise abenteuerlich.