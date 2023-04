Wankelmut auf beiden Seiten Was Eintracht Frankfurt Gladbach voraus hat

Wenn die Gegenwart trist ist, haben Traditionsvereine oft einen Vorteil. Sie haben eine große Vergangenheit, die beizeiten schöne Erinnerungen aufploppen lässt. Wie nun bei Eintracht Frankfurt, die 2023 in der Bundesliga bisher nur zehn Punkte einsammelte, weswegen der Champions-League-Rang vier verloren ging und aktuell sogar die Europa-Teilnahme in Gefahr ist als Siebter. Vor dem Samstag-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, Sky) jedoch finden sich all überall Jubelbilder im Eintracht-Look. Denn am 14. April 2022 gab es den großen 3:2-Sieg beim FC Barcelona, es war ein verblüffender Meilenstein auf dem Weg zum Europa-League-Triumph.